Son dakika haberi: BDDK'dan yeni düzenleme! Taksit süreleri değişti...
BDDK'dan kredi kartı ile yapılan harcamaların taksit süreleri ile ilgili son dakika düzenlemesi geldi. BDDK, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerini altı aydan üç aya düşürdü. İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 13.1.2020 10:12Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 11:36
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme sürelerinin altı aydan üç aya düşürülmesine karar verdi.