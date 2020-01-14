Altın fiyatları 2 haftanın en düşük düzeyine yaklaştı

Altın, ABD-Çin anlaşması ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde düşüşe geçti. Bu düşüşle iki haftanın en düşük düzeyine yaklaştı.



Küresel emtia piyasalarında;



- gümüş, yüzde 1.34 düşüşle 17.75 dolardan,

- altın, yüzde 0.65 düşüşle 1,540.40 dolardan,

- bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.854 dolardan,

- platin, yüzde 0.99 düşüşle 972.40 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.36 2,086.60 dolardan işlem görüyor.



İç piyasada ise, gram altın fiyatı 290 liraya, çeyrek altın 475 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya geriledi.

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