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2 haftanın en düşük düzeyine yaklaştı

, ABD-Çin anlaşması ve Çin’den gelecek ekonomik veriler öncesinde düşüşe geçti. Bu düşüşle iki haftanın en düşük düzeyine yaklaştı. 1,540 dolardan işem görürken, 290 liraya geriledi. İşte hakkında tüm detaylar!

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 12:13
Altın fiyatları 2 haftanın en düşük düzeyine yaklaştı

Altın, ABD-Çin anlaşması ve Çin'den gelecek ekonomik veriler öncesinde düşüşe geçti. Bu düşüşle iki haftanın en düşük düzeyine yaklaştı.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.34 düşüşle 17.75 dolardan,
- altın, yüzde 0.65 düşüşle 1,540.40 dolardan,
- bakır, yüzde 0.24 düşüşle 2.854 dolardan,
- platin, yüzde 0.99 düşüşle 972.40 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.36 2,086.60 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 290 liraya, çeyrek altın 475 liraya, Cumhuriyet altını da 1,966 liraya geriledi.

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Altın fiyatları 2 haftanın en düşük düzeyine yaklaştı
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