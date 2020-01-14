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Bakan Varank: üretimindeki pozitif trend devam ediyor

ve , "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:46
Bakan Varank: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi üretiminde geçen sene eylül ayından itibaren başlayan pozitif trend, daha güçlü şekilde devam ediyor." dedi.

2023'E SANAYİ VE TEKNOLOJİDE SÖZ SAHİBİ BİR ÜLKE OLARAK GİRECEĞİZ

Varank, "İmalat sanayi siparişleri, kapasite kullanımı ve ekonomik güven artıyor, faizler düşüyor, enflasyon hedefin altında, ülke risk primi azalıyor. Canlanan büyümeyi orta ve uzun vadeye de yayarak, 2023'e sanayi ve teknolojide söz sahibi bir ülke olarak gireceğiz." açıklamasında bulundu.

Son dakika: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
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Bakan Varank: Sanayi üretimindeki pozitif trend devam ediyor
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