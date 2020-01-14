Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan sanayi üretimiyle ilgili açıklama

Sanay üretiminde hedeflere doğru adım adım ilerleme devam ediyor. Bugün sanayi üretimi ile ilgili istatistikler yayınlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanan oranlardan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

BAKAN ALBAYRAK: ÖNCELİĞİMİZ KATMA DEĞERLİ, İSTİHDAM VE İHRACATA DAYALI ÜRETİM OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından mesajını, "Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz. Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız." paylaştı.

Sanayi üretiminde arzu ettiğimiz ivmelenmeye adım adım ilerliyoruz. Şehir şehir sanayicimizi dinliyor, sorunlarını çözüyoruz.



Önceliğimiz katma değerli, istihdam ve ihracata dayalı üretim olacak. İnşallah, 2020 yılında bu rakamları çok daha ileri taşıyacağız. pic.twitter.com/ksNpzhxrk6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 14, 2020

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %5,1 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.