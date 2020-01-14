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varil başına 66.07 dolara geriledi

Eden Ülkeler Örgütü () 'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi. OPEC verilerine göre, OPEC  tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 67.02 dolar düzeyindeydi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 14.1.2020 12:27
OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Petrol Sepeti'nin varil fiyatı Pazartesi günü 0.95 dolar düşüşle 66.07 dolara geriledi.

OPEC verilerine göre, OPEC tarafından referans fiyat olarak belirlenen sepet fiyatı önceki gün 67.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.

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OPEC Petrol Sepeti varil başına 66.07 dolara geriledi
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