Haberler > Haberler Haberleri > Son dakika: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı

Son dakika: üretimi yıllık %5,1 arttı

Son dakika haberi... üretimi Kasım'da yıllık %5.1 arttı.

Giriş Tarihi: 14.1.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 10:12
Son dakika: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı

Son dakika haberi... Sanayi üretimi Kasım'da yıllık %5.1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %5,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.



SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.

Borsa rekora faiz tek haneye koşuyor
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN