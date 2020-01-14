Son dakika: Sanayi üretimi yıllık %5,1 arttı

Son dakika haberi... Sanayi üretimi Kasım'da yıllık %5.1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %5,1 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi %5,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 azaldı.





SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %3,1 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,2 azaldı.