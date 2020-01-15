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ekonomisi 6 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi

ekonomisi 2019 yılında, imalat sektöründe görülen olumsuz seyir ve ülkenin resesyonun eşiğine kadar gelmesi ile birlikte son altı yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi.

Giriş Tarihi: 15.1.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.1.2020 12:26
Almanya ekonomisi 6 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi

Ekonomi söz konusu dönemde, ticaret geriliminn artması ve talepte görülen daha geniş tabanlı yavaşlamanın ülkenin mücadele etmekte olduğu temel yapısal zorluklara ek oluşturmasının ardından sadece yüzde 0.6 genişledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre aralarında Volkswagen AG'nin de bulunduğu otomobil üreticileri elektrikli araçların satışı için çaba harcamaları ile birlikte krtik bir dönem geçirirken, Siemens AG gibi imalat sektörü devleriiklim değişikliğine adapte olma konusunda baskı altında. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlik ve Brexit'ten kaynaklanan riskler de beklentiler ve ivme üzerinde baskı oluşturacak.

Alman ekonomisi için resesyon tehlikesi

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Almanya ekonomisi 6 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi
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