Almanya ekonomisi 6 yılın en zayıf büyümesini gerçekleştirdi

Ekonomi söz konusu dönemde, ticaret geriliminn artması ve talepte görülen daha geniş tabanlı yavaşlamanın ülkenin mücadele etmekte olduğu temel yapısal zorluklara ek oluşturmasının ardından sadece yüzde 0.6 genişledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre aralarında Volkswagen AG'nin de bulunduğu otomobil üreticileri elektrikli araçların satışı için çaba harcamaları ile birlikte krtik bir dönem geçirirken, Siemens AG gibi imalat sektörü devleriiklim değişikliğine adapte olma konusunda baskı altında. Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizlik ve Brexit'ten kaynaklanan riskler de beklentiler ve ivme üzerinde baskı oluşturacak.