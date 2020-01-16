Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan flaş Türkiye açıklaması! 2020'de de sürdürecek

EBRD'den yapılan açıklamada, zorlu bir yıl olmasına rağmen 2019'da Türkiye'de 35 projeye toplam 1 milyar avro yatırım yapıldığı belirtilirken, 2020 yılında ekonomik büyümeyle birlikte bu yatırımın daha da artırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner, "Zorlu iş ortamında, Türkiye'de iş hacmimiz 2019 yılında değişmeden bir önceki yıldaki gibi devam etti. Geçen yıl farklı sektörlerde 1 milyar avroluk finansman sağladık." ifadelerini kullandı.

Tuerkner, bankanın Türkiye'deki yatırımlarının büyük çoğunluğunun özel sektöre yapıldığını, yatırımların yarısının ise Türkiye'nin sürdürülebilirlik ajandasını destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Tuerkner, Türkiye'de 2020'de ekonomik büyümenin yeniden artmasının beklendiğini belirterek, "Yatırımcılar finansman arayışında olacak. Ekonomiyi destekleyecek, istihdam yaratacak ve insanların hayatını geliştirecek yatırım projelerine daha da çok destek olacağız." yorumunda bulundu.

YATIRIMLAR TÜRK LİRASI CİNSİNDEN OLACAK

Bankanın açıklamasında, "Kadınlar işte" programının kapsamının 2020'de artırılmasının planlandığı, yeni kreditörlerin de girişime katılmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada bankanın okullarda enerji verimliliği teknolojilerinin uygulanması amacıyla Türk hükümetiyle birlikte hareket edeceği ve yenilenebilir enerji projelerine odaklanmaya devam edileceği kaydedildi.

"Bankamız İslami finansman ürünlerine ilişkin fırsatların keşfedecektir. Türk teşebbüslerinin ihraçlarının artmasını bekliyoruz. Bankamızın yatırımları yakın zamanda açıklanan ve onaylanan ülke stratejisi ile uyumlu olacaktır." değerlendirmesine yer verilen açıklamada bankanın 2019'da olduğu gibi 2020'de de Türkiye'deki yatırımlarının büyük kısmının Türk lirası cinsinden olmasının beklendiğine vurgu yapıldı.