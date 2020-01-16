Bakan Dönmez'den yerli otomobil mesajı! 1 milyonun üzerinde olacak

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez: "Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Dönmez, "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da Türkiye'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

"ÇATI SANTRALLERİ İÇİN 1300 BAŞVURU ALDIK"

Dönmez, "Çatı santralleri için 900'e yakın sanayi tesisinden 800 megavatı bulan, konutlardan da 10 megavat kapasite için 1300 başvuru aldık." ifadelerini kullandı.

"YEKDEM DEVAM EDECEK AMA AYNI ŞARTLARDA OLMAYACAK"

YEKDEM'in devam edeceğini ama aynı şartlarda olmayacağını bildiren Dönmez, "Maliyetler düştü dolayısıyla eski fiyatları kaynak bazında güncellemiş olacağız." şeklinde konuştu.