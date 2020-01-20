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66 dolarla haftanın en yükseğinde

, Libya’daki gerilimlerin artmasıyla iki üretim tesisisin kapatılmasının ardından 66.0 dolarla son bir haftanın en yüksek düzeyine ulaştı.  yüzde 1.26 artışla varil başına 65.67 dolara, ABD hafif de yüzde 1.02 artışla varil başına 59.14 dolara yükseldi. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.1.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 09:57 ABONE OL
Brent petrol 66 dolarla haftanın en yükseğinde

Libya'da devam eden askeri kuşatma sonucu iki petrol üretim tesisinin kapatılması sonrası Brent petrol 66.0 dolarla 9 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeyini gördü. Brent petrolün varili haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 65,74 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 65,33 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 65,28 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 65,74 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,20 dolardan alıcı buldu.

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Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 14 adet artarak, 673'e yükseldi.

Uzmanlar, Libya'da Hafter'e bağlı silahlı grupların beş petrol ihraç limanını kapatmasının küresel piyasalarda arz sıkıntısı endişesi oluşturduğunu ve bu durumun fiyatların yükselişini desteklediğini belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,72 ile 65,80 dolar aralığının direnç, 65,64 ile 64,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Brent petrol 66 dolarla haftanın en yükseğinde
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