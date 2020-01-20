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dağıtımına onay verdi

'nın 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının olarak dağıtılması kabul edildi. Ayrıca Merkez Bankası'nın, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi

AA Haberler
Giriş Tarihi: 20.1.2020 11:05 Güncelleme Tarihi: 20.1.2020 11:23 ABONE OL
Merkez Bankası avans dağıtımına onay verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.

İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Daha sonra, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Buna göre, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.

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Merkez Bankası avans dağıtımına onay verdi
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