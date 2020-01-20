Yurt dışı üretici fiyat endeksi Aralık ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı 'Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE (2010=100) 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,93, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,19 artış gösterdi.



SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT YILLIK YÜZDE 8,83 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 13,41, imalatta yüzde 8,83 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 5,92, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,17, dayanıksız tüketim malında yüzde 9,63, enerjide yüzde 24,78, sermaye malında yüzde 10,27 artış olarak gerçekleşti.



SANAYİNİN İKİ ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT AYLIK YÜZDE 1,82 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,04, imalatta yüzde 1,82 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,94, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,09, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,92, enerjide yüzde 0,14, sermaye malında yüzde 1,91 artış olarak gerçekleşti.



YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 0,33 İLE BİLGİSAYARLAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ



YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 0,33 azalış gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 24,78, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 24,16, tütün ürünleri yüzde 20,43 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.



AYLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 2,99 İLE BİLGİSAYARLAR İLE ELEKTRONİK VE OPTİK ÜRÜNLERDE GERÇEKLEŞTİ



YD-ÜFE sektörlerinden bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde yüzde 2,99 azalış gerçekleşti. Buna karşılık makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 3,44, içecekler yüzde 2,64, mobilya yüzde 2,41 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

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