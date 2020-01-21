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için yeni miktarı belli oluyor

Kurumu () ile , için maaşları karşılığında bankalardan aldığı yeni miktarlarını şubat ayında belirleyecek. 13 milyon emekli için görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay yapılacak. verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor. İşte emekli için promosyonu hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 21.1.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 21.1.2020 13:16 ABONE OL
Emekli için yeni banka promosyonu miktarı belli oluyor

ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni miktarları belirlenecek.

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Emekli için yeni banka promosyonu miktarı belli oluyor
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