Petrol fiyatları 10 günün zirvesinden döndü

Libya'daki karışıklığın ardından iki petrol üretim tesisinin kapatılması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesinin petrol akışının azalacağı risklerini oluşturdu.



Bunun yanında, Pazartesi günü OPEC Başkanı Mohammed Barkindo, OPEC ve OPEC üyesi olmayan müttefiklerin, 5-6 Mart tarihlerinde üretim kısıtlamalarına yönelik görüşeceklerini açıkladı.

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Pazartesi günü varil başına 65.22 dolar ile 9 Ocak'tan bu yana en yüksek düzeyini gören, Türkiye'de de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü varil başına yüzde 0.83 düşüşle 65.66 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.58 düşüşle varil başına 58.20 dolara geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 64,79 ile 64,95 dolar aralığının direnç, 64,63 ile 64,47 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.