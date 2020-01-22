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IEA raporu sonrası düşüşünü sürdürüyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) ( İhraç Eden Ülkeler Örgütü) üyesi olmayan ülkelerin petrol üretiminin 2020’de günlük 2.1 milyon varil artacağını öngören aylık raporunun ardından gevşeyen düşüşünü sürdürdü ve 64 doların da altına çekildi.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 22.1.2020 10:32 ABONE OL
IEA raporu sonrası petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor

IEA raporunda, güçlü Gayri Safi Yurtiçi Hasıla büyümesi ve dünyanın güçlü ekonomilerindeki ticari anlaşmazlığın çözüme kavuşmasının bir sonucu olarak küresel petrol talebinin de günlük 1.2 milyon varil artmasının beklendiği belirtilirken, OPEC ve müttefiklerinin, petrol üretimlerini Ocak'ta günlük 0.3 milyon varil kısacağına dikkat çekildi. IEA, bunlara ek olarak ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalmasıyla, petrol tedarikine yönelik endişelerin hafiflediğini vurguladı.

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IEA'ya göre, Suudi Arabistan'ın üretim kısıtlaması sonrası küresel petrol tedariki günlük 780 bin varil düşüşle 100.7 milyon varile inerken, küresel petrol talebi ise 2019'un son çeyreğinde günlük 1.9 milyon varil arttı.

Türkiye'de de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.34 düşerek 63.56 dolara, ABD hafif ham petrolü yüzde 0.39 gerileyerek 58.07 dolara geriledi.

Altın fiyatları da, küresel piyasalarda doların güçlenmesinin yanında, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili risklerin etkisiyle ons başına yüzde 0.41 gerileyerek 1,552.25 dolara geriledi.

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IEA raporu sonrası petrol fiyatları düşüşünü sürdürüyor
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