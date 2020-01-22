Yabancıya konut satışında yeni rekorlar yolda

Beyttürk iştiraki Reagroups'tan yapılan açıklamaya göre, konut satışlarında yabancı yatırımcı oranındaki artış sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reagroups Gayrimenkul Pazarlama Yönetim Kurulu Üyesi Soner Keleş, yabancıların 2019 yılında satın aldığı 45 bin 483 adet konutun yabancıya konut satışında tarihin en yüksek yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Geçen yıl gerçekleşen konut satışı göz önüne alındığında yüzde 15'lik artışın yabancıların konuta ilgisinin artarak devam ettiğinin bir işareti olduğuna değinen Keleş, bu hareketliliğin 2020 yılında da süreceğinin sinyalini verdiğini belirtti.