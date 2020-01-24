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Polonyalı , Alman tatil hava yolu ’u satın alıyor

'nın milli hava yolu şirketi 'un, iflas eden 'a ait Alman tatil hava yolu markası 'u satın aldığı bildirildi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 24.1.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 24.1.2020 16:26 ABONE OL
Polonyalı LOT, Alman tatil hava yolu Condor’u satın alıyor

LOT'tan yapılan açıklamada, Polonya LOT'un sahibi Polish Aviation Group'un (PGL), Condor'u satın aldığı belirtildi.

Satın almanın finansal içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, gerekli izinlerin alınmasından sonra bu yılın nisan ayına kadar sürecin tamamlanması bekleniyor.

PGL Yönetim Kurulu Başkanı Rafal Milczarski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Condor'un satın alınmasının PGL'nin stratejisine uygun olduğunu belirterek, "Condor'un Almanya'daki ikonik markasını geliştirmek ve Avrupa'daki diğer pazarlara ulaştırmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Thomas Cook'un aksine, Condor'un Alman Kalkınma Bankası Kfw ve federal hükümetten 380 milyon avro köprü kredisi alarak iflasdan kurtulmuştu.

LOT'un açıklamasında bu kredinin tamamen geri ödeneceği de belirtildi.

1956 yılında kurulan Condor, her yıl Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da 90 tatil noktasına yıllık 9 milyondan fazla yolcu taşıyor.

2018-2019 mali döneminde şirketin satışları 1,7 milyar avroya ulaşırken karı da 57 milyon avro olarak kayıtlara geçti.

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Polonyalı LOT, Alman tatil hava yolu Condor’u satın alıyor
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