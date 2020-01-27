Reel kesim güven endeksi Ocak’ta yükseldi

Merkez Bankası'ndan verilerine göre, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, sabit sermaye yatırım harcaması, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde" etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) önceki aya göre 2.3 puan azalarak 106.4 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre;

-Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözleniyor.

-İç piyasa sipariş miktarı ile ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise azalış bildirenler lehine döndüğü görülüyor.

-Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği gözleniyor.

-Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği görülüyor.

-Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç aydaki istihdamda artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği gözleniyor.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözleniyor.

Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin güçlenerek devam ettiği görülüyor. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.7 puan azalarak yüzde 13.3 düzeyine geriledi.

-2020 yılı Ocak ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 48.7'si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20.8'i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla mali imkansızlıklar, hammadde ekipman yetersizliği, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

-Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü gözleniyor.

-Avrupa Birliği içindeki ve dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği görülüyor.

-İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16.8'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74.9'a yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8.3'e geriledi.