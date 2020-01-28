Son dakika haberi: Benzin ve motorinde indirim

Son dakika haberi... Araç sahipleri için müjdeli haber geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinde 10, motorinde 13 kuruş indirim gerçekleşecek.

otorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 13 kuruş, benzinde ise 10 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,35 liradan 6,22 liraya, İzmir'de 6,42 liradan 6,29 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 6,88 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,78 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,81 liradan 6,71 liraya, İzmir'de 6,90 liradan 6,80 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.