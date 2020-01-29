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s'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ölümcül koronavirüsün yayılmasının ekonomik sonuçları olabileceği uyarısında bulundu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:48 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 11:47 ABONE OL
Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'ten apılan açıklamada, "Koronavirüse ilişkin en büyük risk, Çin'de ve dışında insan sağlığına ve bu virüsü taşıyanlara yönelik. Virüsün yayılmasının, 2003 yılındaki SARS epidemiğinde yaşandığı gibi ekonomik sonuçları olabilir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada virüsün bulaşma riskinin görüldüğü ülkelerde tüketici talebini azaltabileceği, turizmin, ticaretin ve hizmetlerin olumsuz yönde etkilenebileceği bildirildi.

Moody's açıklamasında virüsten etkilenen ülkelerde sağlık sektörü üzerindeki yükün de potansiyel olarak artabileceği kaydedildi.

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Moody's'ten koronavirüse ilişkin uyarı
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