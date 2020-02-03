Herkesi ilgilendiriyor! Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı

Güvenli ödemeyle, özellikle ikinci el araç alım-satımlarında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, "emanet hesaba" alınacak. Noter ücretleri ise nakit para yerine kredi kartı ya da banka kartıyla tahsil edilebilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen ay Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme sistemi' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat tarihinden itibaren başlamış olacağız" açıklamasında bulunmuştu. Yurt genelinde uygulanacak olan hizmetin vatandaşın mağduriyetlerinin önüne geçmesi beklenirken, bazı kolaylıklar da sağlayacağı belirtildi.



