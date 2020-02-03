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Herkesi ilgilendiriyor! Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı

Vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi için "Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme" ve " ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi" uygulaması Türkiye'deki 931 noterde bugünden itibaren hizmete başladı.

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Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:33 ABONE OL
Herkesi ilgilendiriyor! Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı

Güvenli ödemeyle, özellikle ikinci el araç alım-satımlarında olası dolandırıcılık olaylarına karşı ödenecek para, "emanet hesaba" alınacak. ücretleri ise nakit para yerine kredi kartı ya da banka kartıyla tahsil edilebilecek.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, geçen ay Hakimevi'nde düzenlenen toplantıda, "Vatandaşımıza noterlik işlemlerinde ödeme kolaylığı ve güvenlik sağlayacak olan 'Noterlik işlemlerinde ' ve 'Noter ücretlerinin kredi kartı ile ödenmesi' uygulamalarına 3 Şubat tarihinden itibaren başlamış olacağız" açıklamasında bulunmuştu. Yurt genelinde uygulanacak olan hizmetin vatandaşın mağduriyetlerinin önüne geçmesi beklenirken, bazı kolaylıklar da sağlayacağı belirtildi.

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Herkesi ilgilendiriyor! Noterlerde güvenli ödeme dönemi başladı
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