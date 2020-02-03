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: Ocak ayı açıklandı

haberi... , Ocak ayı rakamlarını açıkladı. Enflasyon ocakta yüzde 1,35 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu

Giriş Tarihi: 3.2.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 3.2.2020 10:21 ABONE OL
Son Dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık bazda yüzde 1,35, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,84 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,15, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,84 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,35, Yİ-ÜFE yüzde 1,84 artış gösterdi.

TÜFE, ocakta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1,35, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,15 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 1,84, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 8,84 arttı.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2020

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2020

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2020

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Son Dakika: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı
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