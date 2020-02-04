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duyurdu! ocakta geriledi

() tarafından yayımlanan geçici verilere göre, , ocakta bazında 0,37 puan azalarak 75,72'ye düştü.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.2.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 4.2.2020 16:30 ABONE OL
TCMB duyurdu! Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocak ayında bir önceki aya kıyasla 0,37 puan azalışla 75,72'ye indi. Endeks, Aralık 2019'da 76,09 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, aynı dönemde 1,20 puan artarak 79,59'dan 80,79'a yükseldi.

Türk lirasının değeri, ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,07 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,93 puan azaldı.

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TCMB duyurdu! Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta geriledi
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