Dolar/TL, dar bantta dalgalı seyrediyor

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 5,9850'den işlem görüyor.

Dün, üst üste 4 işlem günü süren yükseliş eğilimini sonlandıran dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 5,9790'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 5,9850'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 6,6070'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 7,7920'den satılıyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1030'dan, sterlin/dolar da yüzde 0,1 azalışla 1,3018'den işlem görüyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 98,0 seviyesinde bulunuyor.

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ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, Çin'deki koronavirüse ilişkin endişelerin hastalığın yayılma hızının yavaşlaması ve çözüm konusunda gelen açıklamalarla hafiflediğini belirterek, ABD'de Başkan Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasının bugünkü oylamayla sona ererek gündemden düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü PMI başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getirdi.