Son dakika | Bakan Albayrak'tan faiz müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kahramanmaraş'ta iş dünyaşı ile buluşma programı kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

FAİZLER DAHA DA DÜŞECEK

Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Faizler düşüyor daha da düşecek. Kamu bankaları faizi yüzde 8-10 bandına çekecek.

2020'YE OLUMLU BAŞLANGIÇ

2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. 2020'de kaliteli büyüme trendini yakalayacağız. 2019 son çeyreğinde baz büyüme olan yüzde 5'i yakalayacağız.

ULUSLARARASI PİYASADA EN YÜKSEK TUTARLI TAHVİL İHRACI

Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor.

TARİHTE İLK KEZ EN YÜKSEK YATIRIMCI TALEBİ GELDİ

İhraca gelen yaklaşık 11 milyar dolar tutarındaki yatırımcı talebi, Uluslararası Sermaye Piyasalarında gerçekleştirdiğimiz ihraçlara gelmiş en yüksek yatırımcı talebidir. Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır.

Enflasyonda belirlediğimiz yüzde 8.5 hedefini başaracağız.