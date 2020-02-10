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Kasım ayı açıklandı

, Kasım ayı rakamlarını açıkladı. Buna göre, Kasım döneminde yüzde 13,3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 2019 yılı Kasım döneminde 4 milyon 308 bin kişi oldu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 10.2.2020 10:05 Güncelleme Tarihi: 10.2.2020 10:15 ABONE OL
Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bine çıktı. İşsizlik oranı 1 puan yükselerek yüzde 13,3 oldu.

İşsizlik oranı, kasımda bir önceki aya göre ise 0,1 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,1 puanlık artışla yüzde 15,4 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,9 puan yükselerek yüzde 24,5 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 1 puan artışla yüzde 13,6 olarak gerçekleşti.

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Kasım ayı işsizlik rakamları açıklandı
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