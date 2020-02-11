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Otomotiv devinden flaş açıklama! salgını nedeniyle üretimi durdurabilir

'dan kararları gelmeye devam ediyor. En son 'daki üretimlerini durdurma Nissan, şimdi de corona virüs tehlikesi nedeniyle 'daki fabrikada üretimi durdurabileceğini açıkladı. Corona virüs tehlikesi nedeniyle Rusya'daki üretimde zor dönemler geçirdiği açıklandı. Nissan Rusya'da ilk üretimini 2009'da yılında gerçekleştirmişti.

İHA Haberler
Giriş Tarihi: 11.2.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 11.2.2020 12:32 ABONE OL
Otomotiv devinden flaş açıklama! Corona virüs salgını nedeniyle üretimi durdurabilir

Nissan'dan Rusya'daki fabrika üretimi hakkında flaş açıklama yapıldı. Japonya'nın otomobil markası Nissan, korona virüsü salgını nedeniyle Rusya'daki fabrikada üretimin durdurulabileceğini açıkladı.

CORONA VİRÜS ÜRETİMİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Japonya'nın otomobil markası Nissan'ın Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan fabrikası korona virüsü nedeniyle zor dönemler geçiriyor. Markanın Rusya yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre St. Petersburg'da şu an üretimin devam ettiği fakat üretimin durdurulması konusunda görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Nissan'ın Petersburg'da bulunan fabrikasına ürün ve parça tedariki sağlayan yan kuruluşların Çin sermayeli firmalar olduğuna dikkat çekilirken, virüs tehdidi nedeniyle birçok sektörde üretimin durduğu ve Nissan'ın da bundan etkilendiği ifade edildi.

Nissan marka otomobilin St. Petersburg'daki 2007 yılında fabrikasını bir Türk firması inşa etmiş, 2 yıl süren fabrika kurulumunun ilk bölümünün ardından 2009 yılında Nissan ilk araç üretimini gerçekleştirmişti.

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Otomotiv devinden flaş açıklama! Corona virüs salgını nedeniyle üretimi durdurabilir
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