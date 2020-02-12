Dolar/TL dalgalı seyirde! İşte güncel döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,0230'dan işlem görüyor.

Dün uluslararası piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla yükselişe geçen dolar/TL, yaklaşık 5,5 ayın zirvesi olan 6,0501'i görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 6,0165'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,0230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay bir seyirle 6,5710'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hemen altında 7,7965'ten satılıyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun ardından dolar endeksi, 99 sınırına kadar yükselmesi sonrası düşüşe geçti. Böylece üst üste 6 gün süren yükseliş serisini dün sonlandıran dolar endeksi, şu dakikalarda 98,9 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi ise son 6 işlem günündeki yaklaşık yüzde 2'lik değer kaybı ile dün 1,0891'i görmesi sonrası gelen tepki alımlarıyla 1,09'un hemen üzerinde işlem görüyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Suriye'ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de ise 6,00-6,05 bandının izleneceğini dile getirdi.