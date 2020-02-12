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talep artışı beklentisiyle yükseldi

, yeni koronavirüs vakalarının Ocak sonundan beri en düşük günlük düzeye gerilemesiyle talep artışı beklentilerinin güçlenmesi sonrasında yükseldi. varili uluslararası piyasalarda 54,87 dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) varili 50,49 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolde teknik olarak 55,03 ile 55,13 dolar aralığının direnç, 54,83 ile 54,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 12.2.2020 11:43 ABONE OL
Petrol fiyatları talep artışı beklentisiyle yükseldi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 54,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,67 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 54,26 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 54,87 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 50,49 dolardan alıcı buldu.

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Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 1114'e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653'e yükseldi.

Uzmanlar, salgından etkilenen kişi sayısındaki artışın yavaşladığına işaret ederek, petrol talebinin arttığını ve fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) gelecek ay düzenlenecek toplantısında üretim kesintisi süresinin uzatılabileceği veya miktarının artırılabileceğine dikkati çeken uzmanlar, bunun petrol fiyatlarını desteklediğini kaydediyor.

Brent petrolde teknik olarak 55,03 ile 55,13 dolar aralığının direnç, 54,83 ile 54,73 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları talep artışı beklentisiyle yükseldi
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