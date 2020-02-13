Son dakika | Bakan Berat Albayrak: Büyüme trendi başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan sanayi üretim verilerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

REEL SEKTÖRÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor. Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

ALT SEKTÖRLERDEKİ ÜRETİMDE ARTIŞ

Albayrak'ın paylaşımında yer alan infografikte de "Sanayi üretim endeksi 2019 yılının son ayında da güçlü yükselişini sürdürüyor. Göstergeler, reel sektör için ivmelenme sürecinin sağlam adımlarla devam ettiğinin öncü göstergelerini ortaya koyuyor." ifadesine yer verildi.

İnfografikteki, sanayi üretiminin alt sektörlerine ilişkin veriler de dikkati çekti. Buna göre, orta-yüksek teknoloji endeksi aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 11,8, imalat sanayi endeksi aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 9,1, sermaye malı endeksi aylık yüzde 3, yıllık yüzde 12,4, dayanıklı tüketim malı endeksi aylık yüzde 7,4, yıllık yüzde 4,8, ara malı endeksi de aylık yüzde 1,9, yıllık yüzde 10,6 artış gösterdi.

Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor.



Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor.



Reel sektörümüzü desteklemeye ve ekonomiye güveni artırmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/VFKAl1nBL2 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 13, 2020