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Bakan duyurdu: rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar , sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek rekorunu kırdık" dedi. , hizmet ihracatında elde ettikleri başarıyı sürdürdüklerini bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 14.2.2020 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 15:21 ABONE OL
Bakan Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

icaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hizmet ihracatında elde edilen başarıyı sürdürdüklerine dikkati çekti.

Bakanlık olarak hizmet ihracatına verdikleri destek ve bu alanda yürüttükleri çalışmaların, etkili şekilde devam edeceğinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

CUMHURİYET TARİHİ REKORU

"2019 yılında 53,7 milyar dolar hizmet ihracatı geliri elde ederek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık. Ayrıca, hizmetler dengesi 31,5 milyar dolar fazla vererek, cari işlemler dengesine de olumlu yönde katkı sağlamaya devam ediyor. Hizmet ihracatçılarımızın gayretleri ve dünyanın dört bir yanına ulaşan hizmetlerimiz sayesinde, bu alanda daha nice rekorların kırılacağına olan inancımız tamdır."

Son Dakika: Cari işlemler hesabı fazla verdi!

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Bakan Pekcan duyurdu: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
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