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Son dakika | Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı cari fazla ile ilgili olarak son dakika değerlendirmesinde bulundu. Bakan Albayrak, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. " dedi.

Giriş Tarihi: 14.2.2020 12:24 Güncelleme Tarihi: 14.2.2020 12:45 ABONE OL
Son dakika | Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak cari fazla ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

DENGELENME DÖNEMİNİN BAŞARISI CARİ DENGE RAKAMLARI İLE ORTAYA ÇIKTI

Bakan Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.

HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA İLERLEYECEĞİZ

Albayrak, "Değişim Başlıyor" sloganımızla uyumlu olarak sürdürülebilir cari denge ve potansiyel büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Maliyetleri düşürmeye, ihracatı, reel sektörü desteklemeye devam edecek ekonomimizin en önemli kırılganlığını sorun olmaktan çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Bakan Albayrak'tan 'cari fazla' değerlendirmesi: Dengelenme döneminin başarısı ortaya çıktı
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