Bakan Pakdemirli'den son dakika açıklaması: 15 bin kişiye yeni istihdam

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Pakdemirli verilecek yeni destek ve altyapı yatırımları ile birlikte 15 bin kişilik yeni istihdam sağlanacağını belirtti.

Desteklerden faydalanmak için 81 İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvuruların 14 Kasım 2019 tarihinde sona erdiğini belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında İl Müdürlüklerimize 6 bin 591 adet başvuru yapıldı. Yapılan ilk değerlendirme sonucu başvuruların 2 bin 783 adedi, bakanlığımıza gönderildi. Merkez Değerlendirme Komisyonu bu başvuruların 2 bin 745 adedini desteklemeye uygun gördü. Uygun görülen bin 63 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, bin 682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız. Bu projeler sayesinde 14 bin 839 kişiye istihdam da sağlamış olacağız."

YATIRIM SÜRECİ 15 KASIM'A KADAR TAMAMLANACAK

Bakan Pakdemirli, uygun görülen proje sahipleri ile İl Müdürlükleri arasında hibe sözleşmelerinin imzalanacağını belirterek, böylece yatırım sürecinin başlayacağını ve 15 Kasım 2020 tarihine kadar projenin fiziki olarak tamamlanacağını dile getirdi.

Kabul edilen ekonomik yatırım projeleri şöyle:

375'i bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 80'i hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 15'i su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 58'i çelik silo (tarımsal ürünlerin depolanması), 53'ü soğuk hava deposu, 35'i yenilenebilir enerji kullanan seralar, 66'sı yenilenebilir enerji üretim tesisi, 10'u hayvansal ve bitkisel orijinli gübrelerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, 371'i büyükbaş, küçükbaş, hindi ve kaz yetiştiriciliği, su ürünleri ve kültür mantarı üretimine yönelik sabit yatırım tesislerinden oluşuyor.



Kırsal ekonomik altyapı yatırımları ise şunlar: 10'u kırsal turizm yatırımları, bin 659'u çiftçilik faaliyetlerinin geliştirilmesi, 12'si el sanatları ve katma değerli ürünler, 1'i bilişim sistemi yatırımları.