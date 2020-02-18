Dünyanın en zengin ismi Jeff Bezos'tan 10 milyar dolar sözü!

Amazon'un CEO'su ve Washington Post gazetesini sahibi Jeff Bezos, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

BAĞIŞ MİKTARI, SERVETİNİN TAHMİNİ OLARAK YÜZDE 8'LİK BİR KISMINI OLUŞTURUYOR

Bezos yaptığı açıklamayla yeni 'Bezos Dünya Fonu"'nun bu yaz para dağıtımına başlayacağını duyururken, "Birlikte yaşadığımız bu dünyayı harap eden iklim değişikliğine karşı savaşmakta var olan yöntemleri uygulayanlar ve yeni yöntemler bulmak isteyenlerle birlikte çalışmak istiyorum" dedi. Bezos'un sözünü verdiği bağış miktarı, servetinin tahmini olarak yüzde 8'lik bir kısmını oluşturuyor.

Öte yandan Bezos'un, daha önce iklim değişikliğiyle mücadele çağrısı yapan Amazon çalışanlarını sessiz kalmamaları halinde kovmakla tehdit ettiği iddia edilmişti. Bezos'un açıklamasının iddialardan 1 ay sonra gelmesi dikkat çekti.