Bakanlıktan son dakika açıklaması: Vergi borcu olanlar dikkat
Hazine ve Maliye Bakanlığıvergi uygulamalarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlığın yaptığı vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:15Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:21ABONE OL
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7194 sayılı kanunla vergi sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.