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Bakanlıktan son dakika açıklaması: olanlar dikkat

uygulamalarıyla ilgili son dakika açıklaması yaptı. Bakanlığın yaptığı vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin tebliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 11:21 ABONE OL
Bakanlıktan son dakika açıklaması: Vergi borcu olanlar dikkat

Son dakika haberi: , 7194 sayılı kanunla sistemine eklenen, vergi ve cezaların yargı denetimine götürülmesinden vazgeçme anlamına gelen "Kanun yolundan vazgeçme" müessesesine ilişkin açıklamalar yaptı.

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Bakanlıktan son dakika açıklaması: Vergi borcu olanlar dikkat
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