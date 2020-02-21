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Bakan 'dan açıklaması: Yıkım süreci başlıyor

haberi: Çevre ve Şehircilik Bakanı Zirvesi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz" dedi. Kurum ayrıca, "Esenler'de 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını sağlıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık." diye konuştu.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 13:02 ABONE OL
Bakan Murat Kurum'dan son dakika açıklaması: Yıkım süreci başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Kurum "Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz" dedi.

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan flaş kentsel dönüşüm açıklaması | Video

İşte Bakan Kurum'un açıklamlarından satır başları:

İlçelerimizdeki acil öncelikli dönüştürülmesi gereken alanların iletilmesini istemiştik. Strateji belgelerinin tamamlanması devam ediyor. 12 ilçeden belgeler geldi. Diğer ilçelerden de gerekli belgeler tamamlanarak kentsel dönüşüm adımları ve hamlelerini atmış olacağız.

Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Fatih'te tarihi surların üzerine millet bahçesi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kentsel dönüşüm sürecini tamamlayacağız" diye ifade etmişti. 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü sağladık. 1 milyon sosyal konutun yapımını yaptık. Projeler başlattık. Başakşehir'de, Üsküdar'da, Bağcılar'da bir çok ilçemizde projelerimizi başlattık. Beyoğlu'nda Sütlüce'de Hacıhüsrev Mahallesi'nde dönüşüm projelerini başlattık ve üzerine gideceğiz.

Esenler'de 2021 yılına kadar 15 bin konutun yapımını sağlıyoruz. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

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Bakan Murat Kurum'dan son dakika açıklaması: Yıkım süreci başlıyor
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