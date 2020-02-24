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KKTC 'dan 'ya önemli açıklamalar

ve tarafından himayelerinde gerçekleştirilen ‘’ birbirinden önemli konukları ağırladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) , zirve kapsamında 'ya önemli açıklamalarda bulundu. İşte Taçoy'un o açıklamaları!

Giriş Tarihi: 24.2.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 16:29 ABONE OL
KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'dan A Para'ya önemli açıklamalar

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi tarafından Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı himayelerinde gerçekleştirilen '3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi' birbirinden önemli konukları ağırladı.

Katılımcılar arasında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, zirve kapsamında A Para'ya önemli açıklamalarda bulundu.

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'dan A Para'ya önemli açıklamalar

Zirve ile ilgili "Gelecekteki 10 yıllık projeksiyonlara ilişkin verimli bir toplantı oldu" ifadelerini kullanan Taçoy, zirvenin 4.'sünün Kıbrıs'ta yapılmasını istediklerini belirtti.

Bakan Dönmez'in Akdeniz'e 3. sondaj gemisi gönderirileceği açıklamasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Taçoy, "Hem sınırlarımıza sahip çıkma hem de ekonomik zenginliğe kavuşma isteğindeyiz" dedi.

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KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy'dan A Para'ya önemli açıklamalar
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