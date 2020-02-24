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haberi | 'den flaş İran kararı! 27 Şubat'a kadar seferler iptal

haberi: Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüsle ilgili önlemler alınmaya devam ediyor.   nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan 'nin başkent Tahran'a  günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürüldü.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:12 ABONE OL
Son dakika haberi | THY'den flaş İran kararı! 27 Şubat'a kadar seferler iptal

Türk Hava Yolları korona virüs nedeniyle İran'da İsfahan, Meşhed, Tebriz ve Şiraz'a olan seferlerini 27 Şubat'a kadar iptal etti. Öte yandan THY'nin başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürüldü.

27 ŞUBAT'A KADAR SEFERLER İPTAL

Koronavirüs nedeniyle İran'da hayatını kaybedenlerin sayısının her geçen gün artmasının ardından harekete geçen Sağlık Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye gelen uçaklarda İranlı yolcuların Türkiye'ye gelişini durdurmuştu. Edinilen bilgilere göre THY, 27 Şubat'a kadar İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz seferlerinin iptal edildi. Başkent Tahran'a günlük yapılan sefer sayısı da 2'ye düşürülürken, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoriteler ile 'korona virüs' kaynaklı durum değerlendirilmesinin yapılacağı öğrenildi.

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Son dakika haberi | THY'den flaş İran kararı! 27 Şubat'a kadar seferler iptal
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