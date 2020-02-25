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'dan flaş karar! ’de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı

Teknoloji şirketi , Covid-19 salgını sebebiyle çalışmalarını durdurduğu ana karasında bulunan toplam 42 mağazasından 29’unun faaliyetlerine yeniden başladı.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 13:08 ABONE OL

Şirketin operasyonları ise henüz normale dönmedi. Apple'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, açılan mağazaların çoğunda sınırlı çalışma saatleriyle hizmet verildiği belirtildi.

Firma, Şubat başında Çin'de ortaya çıkan Covid-19 salgını sebebiyle bölgede yer alan mağazalarının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Şirket geçen hafta yaptığı açıklamada da salgının 2020 ilk çeyrek hasılatını olumsuz etkileyeceğini belirterek söz konusu dönem için tahminleri olan 63-67 milyar dolar kar hedefini tutturayacaklarını açıklamıştı.

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Apple'dan flaş karar! Çin’de faaliyetlerini durdurduğu 29 mağazayı açtı
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