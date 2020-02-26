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destekli () rekordan rekora koşuyor

destekli yatırım fonlarındaki () altın varlıkları üst üste 25 gündür artarak rekor üzerine rekor kırdı. Küresel yatırımcılar, koronavirüsün hızla yayılması ve piyasalarda risk iştahını azaltması ile birlikte varlıklarını her geçen gün daha fazla altına aktarıyor.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 15:37 Güncelleme Tarihi: 26.2.2020 15:52 ABONE OL
Altın destekli borsa yatırım fonları ETF rekordan rekora koşuyor

Altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıkları Salı günü, hisse senetlerine satış gelmesi ile birlikte son bir ayın en büyük artışını gösterdi. Toplam varlıklar böylelikle üst üste 25 gün artarak rekor kırdı ve 2,624.7 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Altın fiyatları, geçen yıl yüzde 18 arttıktan sonra rallisini 2020 yılına da taşıdı ve fiyatlar 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Geleneksel güvenli liman niteliğini sürdüren altın, virüsün Çin'in dışına taşması ve salgın haline dönüşerek küresel büyüme için tehdit oluşturması ile birlikte talep görmeye devam ediyor.

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Altın destekli borsa yatırım fonları (ETF) rekordan rekora koşuyor
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