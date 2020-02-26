TCMB: Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünüm korunmaktadır

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Şubat ayı para politikası toplantı özeti yayınlandı.
Enflasyon beklentilerindeki olumlu görünümün korunduğu belirtilen toplantı özetinde, "Jeopolitik belirsizlik kaynaklı riskler yakından izlenecek." dendi.
TCMB özetinde makro ihtiyati önlemlerin gözden geçirilebileceği belirtilirken kredi kompozisyonundaki gelişmelerin dış denge ve enflasyon etkilerinin izlendiği ifade edildi.
TCMB notunda "Tahsili gecikmiş alacakların kredi arzı üzerindeki olası etkileri izleniyor." belirtildi.