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14 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 746'ya çıkması, küresel petrol piyasasında düşük talebe ve fiyatların son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor. İşte hakkında tüm detaylar!

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.2.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 09:59 ABONE OL
Petrol fiyatları 14 ayın en düşük seviyesinde

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 51,95 dolardan işlem görüyor.

Dün 54,77 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 52,83 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,66 azalışla 51,95 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 47,91 dolardan alıcı buldu.

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Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 746'ya çıkması, küresel petrol piyasasında düşük talebe ve fiyatların son 14 ayın en düşük seviyesinde seyretmesine neden oluyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının 15-21 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 500 bin varil yükselmesi, küresel petrol piyasasında arz fazlasını artırmaya devam ettirdi.

Brent petrolde teknik olarak 52,18 ile 52,34 dolar aralığının direnç, 51,92 ile 51,86 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Petrol fiyatları 14 ayın en düşük seviyesinde
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