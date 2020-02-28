Son dakika haberi | Büyüme rakamları açıklandı! Türkiye 2019 yılı son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü

Son dakika haberi: Ekonomideki pozitif seyir büyüme rakamlarında kendini gösterdi. TÜİK'in yaptığı duyuruya göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılında %0,9 artarken, GSYH 2019 yılı dördüncü çeyreğinde %6,0 arttı.

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Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2019 yılında %0,9 arttı

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Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılında bir önceki yıla göre %0,9 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre %14,9 artarak 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu.



Kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla 2019 yılında 51 834 TL oldu. 2019 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 51 834 TL, ABD doları cinsinden 9 127 olarak hesaplandı. Finans ve sigorta faaliyetleri 2019 yılında %7,4 arttı



GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2019 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %7,4, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %3,7 ve tarım sektörü %3,3 arttı. İnşaat sektörü %8,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri ise %1,8 azaldı.

GSYH 2019 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %6,0 ARTTI



GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,9 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2019 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6,0 arttı.

GSYH 2019 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 189 MİLYAR 855 MİLYON TL OLDU



Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %17,0 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 205 milyar 692 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019 YILINDA %0,7 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %0,7 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %57,4 oldu.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2019 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %6,8 ARTTI



Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %0,6 azaldı.



MAL VE HİZMET İHRACATI 2019 YILINDA %6,4 ARTTI, İTHALATI İSE %3,6 AZALDI



2019 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı %6,4 arttı, ithalatı ise %3,6 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,4 ithalatı ise %29,3 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2019 YILINDA %19,9 ARTTI



İşgücü ödemeleri 2019 yılında %19,9 artarken, net işletme artığı/karma gelir %11,5 arttı. İşgücü ödemeleri, 2019 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %19,5, net işletme artığı/karma gelir %16,7 arttı.



2019 YILINDA İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %35,1 OLDU



İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %33,8 iken bu oran 2019 yılında %35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %48,7'den %47,0'ye düştü.