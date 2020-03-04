Haberler Haberler Haberleri Fitch Ratings'ten korkutan koronavirüs açıklaması!

'ten korkutan açıklaması!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu , koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 4.3.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 17:47 ABONE OL
Fitch Ratings'ten korkutan koronavirüs açıklaması!

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılma alanına, hızına ve etki süresine ilişkin belirsizliklerin piyasa aktivitesini olumsuz yönde etkilediği, oynaklığı dikkat değer şekilde artırdığı, sermaye piyasalarındaki gelirleri de negatif yönde etkilediği belirtildi.

Koronavirüsün yayılmayı sürdürmesi ve ekonomilerin daha da zayıflaması durumunda bankaların varlık kalitelerinin bozulabileceği ve sermaye seviyelerinin azalabileceği öngörülerine yer verilen açıklamada, bu durumun da bankaların kredi notlarını uzun vadede etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla mali ve parasal araçları kullanmaya kararlı olduklarını belirttiği de hatırlatıldı.

Fitch Ratings açıkladı! Koronavirüs en çok o sektörü etkiliyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fitch Ratings'ten korkutan koronavirüs açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA