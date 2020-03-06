Altın fiyatları koronavirüs endişeleriyle 7 yılın zirvesinde!

Koronavirüs (Kovid-19) salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, çeşitli ülkelerden gelen ölüm haberleri ile altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Altın fiyatlarında hareketli seyir sürerken; Gram altın gün içerisinde en yüksek 331 lirayı görürken, saat 16.30 itibarıyla 330 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları ise Kapalıçarşı'da 539 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 217 liradan alıcı buluyor.

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ALTININ ONS FİYATI 7 YILIN ZİRVESİNDE

Koronavirüs salgını küresel ekonomiler için önemli bir risk faktörü olmaya devam ederken, altının ons fiyatı 1690 dolar seviyesine kadar yükselerek 7 yılın zirvesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.83 yükselişle 1687 dolar seviyesinde bulunuyor.