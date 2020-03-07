Merkez Bankası'ndan flaş düzenleme! Yeni dönem başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) para ve kıymetli maden transfer işlem ücretlerine sınır getirilmesini de içeren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Hükümlerini TCMB Başkanı'nın yürüttüğü tebliğ, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kar payı dışında alınacak her türlü ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirliyor.



Kağıt üzerinde düzenlenecek sözleşmelerde, "Sözleşmenin bir nüshasını elden aldım." şeklindeki ibarenin finansal tüketici tarafından yazılmasının sağlanması zorunluluğu, görme engelli tüketicilerde aranmayacak. Tebliğin ücretlerin değiştirilmesi bölümüne göre, ücret ve parasal sınırlar her yıl azami, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyat endeksi artış oranında artırılarak kuruluşların internet sitesinde ilan edilecek.



Tebliğe göre, kredili mevduat hesaplarından kullandırılan krediler ile kredi kartlarından yapılan taksitli nakit avans işlemleri için ücret tahsil edilemeyecek. Nakit avans kullanılması durumunda tahsil edilen ücret, avans tutarının yüzde 1'ini geçemeyecek.



Hesap özeti gönderimi, sanal kart oluşturma ve kullanımı ile bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınamayacak. İkiden sonraki kart yenilemelerinde ise finansal tüketiciden maliyet kadar ücret alınabilecek.



PARA VE KIYMETLİ MADEN TRANSFER İŞLEMLERİ



Tebliğde para ve kıymetli maden transfer işlemlerine ilişkin bölümde, EFT işlemlerinden alınacak ücret işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması hâlinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması durumunda ise 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.



Merkez Bankası Ödeme Sistemlerinin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde 50 artırımlı olarak yapılacak.



Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanacak. Kuruluşlarca gerçekleştirilen uluslararası fon transferi ve mesajlaşma işlemlerinin ücretleri ise finansal tüketici ile kuruluş arasında düzenlenen sözleşme ile belirlenecek.



Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen transfer komisyonu/ücreti ile bu komisyonun/ücretin azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamayacak. Para transfer işlemlerine ilişkin söz konusu hükümler uygun düştüğü ölçüde kıymetli maden transfer işlemleri için de uygulanacak.



Mevduat ve katılım fonu işlemlerinde ise finansal tüketicilerin açtıkları mevduat ve katılım fonu hesaplarının açılış işlemlerinde katlanılan operasyonel süreçler ve hesapların işletimi, hesapların işletime hazır bulundurulması, saklama hizmeti verilmesi ve bilgi işlem sistemi yatırımları kapsamında ücret alınamayacak.



ATM KULLANIMI VE KİRALIK KASA HİZMETİ



Tebliğe göre, yurt içi başka kuruluş ATM'si vasıtası ile gerçekleştirilen işlemlerden alınabilecek ücret, diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutar ile bu tutarın azami yüzde 15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşmayacak şekilde, finansal tüketici ile ilgili kuruluş arasında düzenlenen sözleşme çerçevesinde belirlenecek veya işlem anında finansal tüketicinin onayı alınarak tahsil edilebilecek. Diğer kuruluşa işlem karşılığı ödenen tutarda Merkez Bankasının uygun görüşü alınarak değişiklik yapılabilecek.



Kiralık kasa ziyaretine ilişkin herhangi bir ücret alınamayacak. Kiralık kasa depozito bedeli kiralanan kasanın bir yıllık kira bedelini aşamayacak. Kiralık kasa hizmetinin sona ermesi halinde, kiralık kasaya ilişkin finansal tüketici tarafından verilen bir hasar, ödenmeyen kira bedelleri ve kiralık kasa sözleşmesinden doğan diğer borçlar dolayısıyla ortaya çıkan tutar depozito bedelinden düşülerek kalan tutar derhal iade edilecek.

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