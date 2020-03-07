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Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu!

otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarda bu yılın şubat ayında en fazla satış yapan marka olurken, bunu sırasıyla ve izledi. Renault, Türkiye pazarında şubat ayında 7 bin 479 adetlik satışla ilk sırada ye aldı. Ardından 5 bin 894 adetle Fiat ve 4 bin 925 adetle de Volkswagen sıralandı. Şubat ayında ve Infiniti markalarından araç satışı gerçekleşmezken, 1 adet Bentley, 1 adet Lamborghini, 2 adet Maserati ve 3 adet de Ferrari satıldı

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.3.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 7.3.2020 13:19 ABONE OL
Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu!

Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, 'de üretim yapan Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti.

Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı

Ford 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.

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Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu!
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