Otomotivde şubat ayının lideri belli oldu!

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlenen verilere göre, 2020 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 47 bin 122 adet seviyesinde gerçekleşti. 24 bin 875 adet olan 2019 yılı şubat ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 89,44 arttı.

Yıla iyi bir başlangıç yapan otomotiv pazarında, Türkiye'de üretim yapan Renault, bu ay 7 bin 479 adet satışla liderliği Alman otomobil üreticisi Volkswagen'den alarak ilk sıraya yerleşti.

Ardından 5 bin 894 adetle yine Türkiye'de de üretim yapan Fiat ve 4 bin 925 adetle de Alman otomobil üreticisi Volkswagen sıralandı

Ford 4 bin 455 adetle dördüncü ve Peugeot 2 bin 995 adetle beşinci sırada konumlandı.