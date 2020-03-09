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haberi: Araç sahipleri dikkat! ve motorinde büyük indirim bekleniyor...

haberi: Petrol fiyatlarındaki sert düşüş akaryakıt fiyatlarındaki indirim olasılığını artırdı. Salı gece yarısından itibaren 25 kuruşluk indirim bekleniyor. Uluslararası petrol fiyatlarının düşük kalmaya devam etmesi durumunda ise benzinde 70, motorinde ise 60 kuruşluk indirim söz konusu. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 9.3.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 9.3.2020 11:46 ABONE OL
Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor...

Son dakika haberi... Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları sert düştü. OPEC'te anlaşma sağlanamamasından dolayı Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu. Uluslararası fiyatların şu anki seviyelerde kalması durumunda benzinde salı gecesi 70 kuruş, motorinde 60 kuruş indirim bekleniyor.

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki şok düşüş neyin habercisi? Döviz, dolar, altın fiyatları yükselecek mi? | Video

PETROL FİYATLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Çin'de görülen yeni tip koronavirüsten dolayı azalan talep petrol fiyatlarını aşağı çekmişti. Petrolün varil fiyatı 50 doların altına gerilemesiyle OPEC, üretimi kısma konusu görüşme üzere masaya oturdu. Ancak toplantıda anlaşmaya varılamaması sonucu Suudi Arabistan, ham petrol üretimini artırma ve satış fiyatını düşürme kararı aldı. Bu karar petrol fiyatlarında tarihi düşüşlere yol açtı. Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 25 düşerek 31 dolar oldu. ABD West Texas Intermediate ise brent petrol fiyatını yüzde 27 düşürerek 30 dolara indirdi. Söz konusu fiyat, 22 Şubat 2016'dan bu yana en düşük seviye olarak tarihe geçti.

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Son dakika haberi: Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorinde büyük indirim bekleniyor...
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