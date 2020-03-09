Son dakika haberi | Bakan Albayrak: 2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık

Son dakika haberi:Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Türkiye için değişim başlıyor' programı kapsamında Denizli'deki iş dünyası ile buluştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

DAHA İYİ BİR İLK ÇEYREK BÜYÜMESİ GÖRECEĞİZ

2019'u beklentinin üzerinde büyüme ile kapattık. Son çeyrekten daha iyi bir ilk çeyrek büyümesi göreceğiz. Türkiye küçülecek diyorlardı. Son 1 yılda yaşanan tüm gelişmelere rağmen 2019 yılının son çeyreğini yüzde 6'lık büyüme ile kapattık.

KORONAVİRÜS TEDBİRİMİZİ ERKENDEN ALDIK

Dünya negatif ayrışırken biz pozitif ayrışan ülke konumuna geldik. Koronavirüs ile ilgili tedbirlerimizi erkenden aldık.

'Vergi affı geliyor' yalan haberleriyle bütçe rakamlarını sekteye uğratmaya çalışıyorlar.

TEKSTİL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ MÜJDE

Tekstil özelinde rekabet gücünü artırmak için yeni bir finansman programı hazırladık. Uygun vadeli ve faiz oranlı kredi paketi açıklıyoruz.

İmalatta 60 ay vadeli sabit yüzde 9 faizli kredi veriyoruz. Ticaret tarafında ise 9 aya kadar ana para ödemesiz 36 ay sabit yüzde 10 ya da TLREF yüzde 2'lik faiz seçenekli paketimizi devreye alacağız.