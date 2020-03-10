Son dakika haberi | Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Benzinde 60, motorinde 55 kuruş indirim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası son dakika müjdesini duyurdu. Başkan Erdoğan Brüksel dönüşü yaptığı açıklamada, "Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Brüksel dönüşü soruları yanıtladı! Akaryakıtta bu geceden itibaren indirim olacak! | Video

BU GECEDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Başkan Erdoğan, "Brent petrolün varil fiyatında yüzde 30'a varan düşüşle 31 dolar seviyesine gerileme görüldü. Bu durum OPEC ülkeleri için özellikle ayrı bir felaket. Bizim için bir boyutu ile çok olumlu bir durum. Cari açığımıza olumlu tesir yapan bir gelişme. Bu bir resesyon olabilir mi? Temenni ederiz ki olmaz. Çünkü gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerek Ticaret Bakanlığımız bu konuda bütün tedbirlerini almış vaziyette. Bu gelişme şu anda olumlu istikamette bu süreci idare ettiğimizi gösteriyor. Zaten faizlerdeki düşüşle de ayrı bir istikamette iş yürüyor. Bunun neticesinde yatırımlarda bir hareketlenme var. Bu hareketlenme istihdamda da hareketlenmeyi meydana getirmiş durumda. Bunlar bizim için büyük önem arz ediyor. Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız." açıklamasında bulundu.